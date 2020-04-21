В проекте ПКоАП предусмотрят реабилитацию необоснованно наказанных лиц

https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) будет предусмотрен механизм реабилитации лиц, незаконно (необоснованно) подвергнутых наказанию.

Соответствующее решение было принято в Минюсте в ходе совещания по проектам новых административных кодексов.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время в КоАП урегулировано только возмещения вреда, который был причинён незаконным применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Вопросы компенсации морального вреда физлицу и вреда деловой репутации компании из-за незаконного привлечения к ответственности в действующем кодексе не рассматриваются, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что проекты КоАП РФ и ПКоАП РФ будут внесены в правительство в мае 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Минюст отказался повышать размеры штрафов в проекте КоАП. Решение принято с целью избежать увеличения административной нагрузки на граждан и бизнес.