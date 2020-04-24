В правительстве заявили, что россияне устали от карантина

https://static.news.ru/photo/284dea98-8644-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о важности оценки возможности ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. По её словам, россияне устали от запретов.

При этом Голикова подчеркнула, что в некоторых регионах жители не соблюдают режим самоизоляции, передаёт ТАСС. Она отметила, что этот факт вызывает тревогу.

Кроме того, Голикова заявила, что система здравоохранения в центральной части России работает с напряжением.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек поправились (+677), умерли 615 человек (+60). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 исцелились, 325 скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновник добавил, что меры поддержки финансового сектора в РФ сопоставимы с политикой других стран.