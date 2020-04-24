В правительстве заявили, что россияне устали от карантина

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о важности оценки возможности ослабления ограничений, связанных с коронавирусом. По её словам, россияне устали от запретов.
При этом Голикова подчеркнула, что в некоторых регионах жители не соблюдают режим самоизоляции,
Кроме того, Голикова заявила, что система здравоохранения в центральной части России работает с напряжением.
В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек поправились (+677), умерли 615 человек (+60). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 исцелились, 325 скончались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновник добавил, что меры поддержки финансового сектора в РФ сопоставимы с политикой других стран.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен