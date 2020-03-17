В кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии, подведомственные Министерству культуры РФ из-за пандемии коронавируса будут пускать только в медицинских масках. Об этом сообщили в ведомстве.

Приказываю... предусмотреть установление режима доступа посетителей (учреждений — прим. NEWS.ru) исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям, цитирует ТАСС приказ министерства.

Отмечается, что этим меры должны принять в музеях, выставочных центрах, театрах, филармониях, цирках, «иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов». И действовать они будут до отмены соответствующим распоряжением.

Минкульт также требует от подведомственных учреждений отказаться от приема иностранных туристов, делегаций и от проведения международных мероприятий. Также вводится ограничение максимального количества посетителей. Так, согласно документу, «единовременно в экспозиционных залах могут находиться не более трёх человек на 10 кв. м».

NEWS.ru ранее информировал, что столичные власти намерены перевести город на карантин, если число заболевших возрастёт до критического состояния.

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