В Подмосковье водитель протащил полицейского на двери автомобиля

https://static.news.ru/photo/f38224e8-8d76-11ea-ba23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Корытцево Московской области задержан водитель, протащивший полицейского на двери автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В деревне Корытцево Московской области пострадал сотрудник полиции, который подошёл к одному из автомобилей с целью проверки документов, — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что машина резко тронулась с места и зацепила пострадавшего. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы для выяснения обстоятельств.

Как писал NEWS.ru, в ГИБДД рассказали подробности задержания детского врача в селе Мраморское в Свердловской области.

Женщину на автомобиле пытались остановить сотрудники ГИБДД, однако она проигнорировала их требования и продолжила движение. Остановилась она только возле частного дома на улице Уральской и отказалась предъявлять документы.