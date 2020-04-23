ГИБДД объяснила жёсткое задержание детского врача на Урале

https://static.news.ru/photo/d0d8ca22-8570-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ГИБДД рассказали подробности задержания детского врача в селе Мраморское в Свердловской области. Как отметили в управлении автоинспекции по региону, причиной стало её неповиновение требованиям полицейских.

По информации РИА Новости, инцидент произошёл 19 апреля. Женщину на автомобиле пытались остановить сотрудники ГИБДД, однако она проигнорировала их требования и продолжила движение. Остановилась она только возле частного дома на улице Уральской и отказалась предъявлять документы.

После очередного требования предъявить документы женщина стала кричать, отталкивать сотрудников полиции. Автоинспекторы были вынуждены применить спецсредства — надеть наручники, — объяснили в ГИБДД.

Позже на неё было составлено два протокола. Ей грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее, как писал NEWS.ru, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что в Росгвардии не нашли признаков, подтверждающих нарушения в действиях силовиков при задержании актёра Павла Устинова.