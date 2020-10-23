В Подмосковье уволили медсестёр после просьб о коронавирусных доплатах

https://static.news.ru/photo/735e3bc0-152b-11eb-bde1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две медсестры из больницы № 1 в подмосковном Щёлково были уволены после того, как попытались добиться начисления надбавок за работу с коронавирусными пациентами, формально работая в «зелёной зоне».

Галина Грачёва и Галина Липартелиани работали в больнице более десяти лет. Их отделение не должно было принимать пациентов с коронавирусом, в нём находились только неврологические больные и люди, восстанавливающиеся после инсульта. Но, по словам женщин, во время пандемии в их отделение стали попадать и пациенты с повышенной температурой.

Медсёстры пытались узнать, почему к ним поступают больные с коронавирусом, на что им отвечали, что таково решение администрации. До конца мая у больницы не было оборудования, которое позволяло сделать ПЦР-тест на коронавирус, забор крови тоже не проводился. Но в отделение, где работали женщины, всё чаще направляли пациентов с признаками заражения COVID-19 — на это указывали даже снимки лёгких.

Мы задали вопрос нашему и. о. руководителя. Он позвонил заведующей филиала, и ответ был дан: «У вас чистая зона, там ничего не может быть». Но мы видим историю болезни, там вся документация вложена, — цитирует «Ридус» Галину Грачёву.

Медсёстры решили на этом основании всё же добиться «ковидных» доплат и подали жалобу в Следственный комитет России. Вскоре после этого их ознакомили с приказом об увольнении «по сокращению штата».

Ранее стало известно, что правительство РФ в 2021 году продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусом. При этом поменяется механизм администрирования выплат. В кабмине считают, что новый подход к распределению денег позволит избежать конфликтов между властями и их получателями. Теперь дополнительные выплаты будут вместе начислять Министерство здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты РФ на базе одного из внебюджетных фондов.

Между тем многие российские врачи жалуются, что недополучают правительственные выплаты за работу с пациентами, болеющими коронавирусом, писал NEWS.ru.