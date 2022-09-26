Военком Подмосковья назвал размер денежного довольствия мобилизованных Военком Московской области Астахов: мобилизованным выплатят не менее 135 тысяч рублей

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Размер денежного довольствия для мобилизованных жителей Московской области будет составлять не менее 135 тысяч рублей, сообщил военный комиссар региона Алексей Астахов на совещании с губернатором. По его словам, которые приводит РИА Новости, также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в атаках и премиальные за уничтоженную технику противника

Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет: у рядового от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров от 150-200 тысяч, — сказал Астахов.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал выплатить местным жителям, попавшим под призыв в рамках частичной мобилизации, по 100 тысяч рублей. Сделать это, по его словам, планируется в течение двух недель.

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому всем мобилизованным россиянам могут разово выплатить по 300 тысяч рублей. Также парламентарии предложили освободить призывников по мобилизации от уплаты процентов по кредитам на время несения военной службы, компенсировать 50% оплаты за жилье и услуги ЖКХ родственникам мобилизованных, установить ежемесячное пособие для их детей до трех лет и освободить от налога на имущество. По мнению политиков, подобные меры повысят престиж военной службы и поддержат семьи мобилизованных.