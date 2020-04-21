В Подмосковье эффект от самоизоляции ждут в течение трёх недель

https://static.news.ru/photo/9263b4d0-8400-11ea-bc12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области прогнозируют положительную динамику от введения режима самоизоляции в течение ближайших трёх недель. Об этом 21 апреля сообщил губернатор региона Андрей Воробьев

Ясно, что это нелёгкая прогулка. Неделя, две, три, и мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему ответственному поведению, — сказал глава Подмосковья в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв своим распоряжением ввёл в регионе дополнительные меры, которые должны остановить распространение коронавируса. Жителям Подмосковья разрешается покидать свои дома только для обращения за экстренной медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, при необходимости поехать на работу, выйти в магазин за продуктами, товарами первой необходимости, сходить в банк и салон связи. Также позволяются поездки на такси, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.