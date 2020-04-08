В Петербурге установили штрафы для нарушителей режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/544a9a8a-799f-11ea-9861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Депутаты Заксобрания Северной столицы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Документ направлен на подпись губернатору Александру Беглову.

Согласно закону, не соблюдающие введённые в связи с распространением коронавируса ограничения могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей. Если правонарушение совершено с использованием транспорта, сумма взыскания составит пять тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Наряду с этим Заксобрание приняло проект закона, который предоставляет правительству Петербурга полномочия устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения в условиях режима повышенной готовности.

Ранее NEWS.ru писал, что мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. В большинстве случаев нарушителями являются вернувшиеся домой туристы.

В России на сегодняшний день зафиксировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.

В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.