В Петербурге установили штрафы для нарушителей режима самоизоляции

Депутаты Заксобрания Северной столицы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Документ направлен на подпись губернатору Александру Беглову.
Согласно закону, не соблюдающие введённые в связи с распространением коронавируса ограничения могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей. Если правонарушение совершено с использованием транспорта, сумма взыскания составит пять тысяч рублей,
Наряду с этим Заксобрание приняло проект закона, который предоставляет правительству Петербурга полномочия устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения в условиях режима повышенной готовности.
Ранее NEWS.ru писал, что мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. В большинстве случаев нарушителями являются вернувшиеся домой туристы.
В России на сегодняшний день зафиксировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.
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