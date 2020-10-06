В Петербурге смертность от психических расстройств выросла на 447%

https://static.news.ru/photo/45a3424e-087d-11eb-b41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

С начала 2020 года в Санкт-Петербурге резко возросла смертность жителей с психическими расстройствами.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на главу городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, с января по август прирост составил 447% по сравнению с 2019 годом. Если учитывать сентябрь, то прирост будет равняться 298,6%.

Также за этот период возросли показатели смертности от болезней крови и пневмонии (на 106,3%), от болезни органов дыхания (на 40,3%) и мочеполовой системы (на 13%).

Кроме того, количество людей, умерших в городе непосредственно от коронавируса составил 2,7 тысяч человек, ещё у 6,7 тысяч жителей Петербурга COVID-19 не был основной причиной смерти. При этом нагрузка на медучреждения из-за коронавирусных больных привела к прекращению контроля за сердечниками: 54% больных из этой группы лишились наблюдения.

Ранее NEWS.ru писал что в России увеличилась доля пожилых людей с различными заболеваниями. Изменения зафиксированы среди россиян, которые находятся под диспансерным наблюдением. В ближайшие несколько лет этот показатель может вырасти ещё больше.