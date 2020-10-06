В Петербурге смертность от психических расстройств выросла на 447%

С начала 2020 года в Санкт-Петербурге резко возросла смертность жителей с психическими расстройствами.
Как
Также за этот период возросли показатели смертности от болезней крови и пневмонии (на 106,3%), от болезни органов дыхания (на 40,3%) и мочеполовой системы (на 13%).
Кроме того, количество людей, умерших в городе непосредственно от коронавируса составил 2,7 тысяч человек, ещё у 6,7 тысяч жителей Петербурга COVID-19 не был основной причиной смерти. При этом нагрузка на медучреждения из-за коронавирусных больных привела к прекращению контроля за сердечниками: 54% больных из этой группы лишились наблюдения.
Ранее NEWS.ru писал что в России увеличилась доля пожилых людей с различными заболеваниями. Изменения зафиксированы среди россиян, которые находятся под диспансерным наблюдением. В ближайшие несколько лет этот показатель может вырасти ещё больше.
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