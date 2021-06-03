В Петербурге силовики устроили обыски в сервисах аренды самокатов

https://static.news.ru/photo/a9070324-c44e-11eb-9243-96000091f725_660.jpg Фото: spb.sledcom.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и СКР проводят обыски в сервисах по аренде электросамокатов. Следственные мероприятия связаны с несколькими случаями наездов на людей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обыски проходят в компаниях Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red wheels. Их цель — обнаружение и изъятие представляющих для следствия интерес предметов и документов. Кроме того, они направлены на установление личности мужчины, который совершил наезд на ребёнка в Невском районе. Пострадавшая пятилетняя девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В ведомстве отметили , что за последние дни в Северной столице произошли три подобных инцидента. Наезды на детей были совершены в Колпинском и Московском районах. Личность одного из виновных установлена, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в Совете по правам человека при президенте России предложили отнести электросамокаты к источникам повышенной опасности, снабдить их номерами, а также ограничить скорость передвижения в зависимости от возраста человека, который управляет самокатом. Правозащитники отметили, что число происшествий с участием самокатов растёт. Получение компенсаций пострадавшими усложняется из-за того, что отсутствует регулирование в данной сфере.