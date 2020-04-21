В Петербурге раскрыли подробности об умерших больных с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f3574b7a-83f2-11ea-afd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подробно рассказал о трёх последних летальных случаях коронавирусной инфекции в Северной столице. Двое погибших были старше 80 лет, все трое страдали хроническими заболеваниями.

Сообщение комитета приводит РИА Новости. Трое пациентов, о которых идёт речь, скончались 13 апреля в больнице имени Боткина. Причиной смерти 87-летнего мужчины стала вирусно-бактериальная пневмония с субтотальным поражением лёгких. Он страдал многочисленными хроническими болезнями.

84-летняя женщина скончалась от двусторонней вирусной пневмонии с субтотальным поражением лёгких, она также имела сопутствующие хронические расстройства. У обоих пожилых пациентов положительный анализ на коронавирус был получен прижизненно.

Погибший 45-летний мужчина прибыл в больницу имени Боткина переводом из федерального медицинского учреждения, куда был госпитализирован с обострением хронической сердечно-сосудистой патологии. Причина смерти — двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением лёгких. Положительный анализ на COVID-19 был получен уже после смерти больного.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге отмечено 1973 случая инфицирования коронавирусом. 11 человек от инфекции скончались, 254 больных выздоровели.

Как писал NEWS.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим.