В Петербурге раскрыли банду, занимавшуюся незаконной легализацией мигрантов В Петербурге осудят девять человек по делу об организации незаконной миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге по итогам масштабной операции против незаконной миграции перед судом предстанут сразу девять организаторов схемы по незаконной легализации иностранных граждан, передает «78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ по Северной столице и области. Отмечается, что фигуранты дела поставили на миграционный учет 192 человека.

По полученным данным, в скором времени в суде окажутся шесть женщин и трое мужчин, каждый из них занимал определенную роль в преступной схеме, а организатором выступила 46-летняя женщина. Преступники скрывали свою реальную деятельность под видом аутсорсинга персонала — для обхода законодательства они открыли несколько подконтрольных юридических лиц, а затем регистрировали мигрантов в хостелах.

Известно, что за услуги по постановке на учет они брали от 1000 до 3500 рублей, стоимость оформления трудового патента варьировалась в диапазоне от 25 до 29 тысяч рублей. Также сообщается, что одна из участниц группировки заключена под стражу.

Ранее сотрудникам полиции из Рязанской области предъявили обвинение в организации незаконной миграции, сообщил Telegram-канал Baza. Уточняется, что в деле фигурируют семь стражей правопорядка.