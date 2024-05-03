Baza: в Рязанской области полицейские фиктивно ставили мигрантов на учет Baza: семерых рязанских полицейских обвинили в организации незаконной миграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудникам полиции из Рязанской области предъявили обвинение в организации незаконной миграции. Согласно данным канала, по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 322.1 УК РФ, проходят семь правоохранителей.

Как пишет Baza, в прошлом году сотрудники ФСБ задержали 64-летнюю жительницу села Рождествено, которая фиктивно ставила мигрантов на учет. По сведениям канала, ей помогали полицейские. По информации канала, обвинение предъявили четырем правоохранителям отдела «Скопинский», еще двум — в отделе «Кораблинский», а также замначальнику отдела по работе с гражданами РФ в УМВД по Рязанской области.

Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что четырех полицейских из Балашихи обвинили в организации незаконной миграции в Московской области. Обвиняемыми по делу проходят еще 10 местных жителей. По версии следствия, они фиктивно поставили на миграционный учет в жилых помещениях Балашихи и Реутова свыше 1,5 тысячи иностранцев.

В Москве до этого задержали пять человек по подозрению в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство в России. По данным СК, среди них есть сотрудники Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Как отмечается, большая часть иностранцев в действительности не владела русским языком.