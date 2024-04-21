В Петербурге вынесут на референдум вопрос о запрете аренды электросамокатов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 300 жителей Санкт-Петербурга приняли участие в сборе подписей с целью проведения референдума, посвященного полному запрету аренды электросамокатов, сообщается в Telegram-канале «78 НОВОСТИ». Авторы инициативы указывают на участившиеся случаи конфликтов между пешеходами и пользователями электросамокатов.

Председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Санкт-Петербурге Надежда Тихонова отметила, что не против самокатов. Однако город, по ее словам, к ним еще не готов, так как отсутствует инфраструктура для таких средств передвижения. По ее словам, после сбора подписей будет подсчитано количество голосов и проведено голосование по поставленному вопросу. После этого ходатайство пойдет в горизбирком и будет передано на рассмотрение в парламент.

В ситуации, когда отсутствует инфраструктура для таких средств передвижения, как велосипеды, самокаты, <...> невозможно дальше просто калечить людей, — пояснила депутат.

Ранее жительница Василеостровского района Петербурга сбила пятилетнего ребенка, двигаясь на электросамокате. У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.