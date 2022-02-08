В жилкомсервисах Петербурга начались обыски из-за плохой уборки снега

Сотрудники отделов экономической полиции Петербурга отправились по более чем 60 адресам жилкомсервисов и дорожных предприятий из-за ненадлежащей уборки снега. Кроме того, проверке подвергаются многочисленные подрядчики организаций, пишет 78.ru со ссылкой на источник.

В обысках участвуют около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБРа. По предварительным данным, проверки связаны с несколькими уголовными делами.

В городской прокуратуре заявили, что были возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

Ранее председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для качественной уборки снега в Петербурге не хватает 10 тысяч дворников. Он также указал на запаркованные машинами дворы.

По словам Зотова, при наличии техники, которой впору убирать взлётно-посадочную полосу, приходится возвращаться к маленькому трактору и дворнику в жёлтом жилете с лопатой.