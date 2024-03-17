В Ozon сделали заявление после слухов о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon опроверг сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи из-за забастовки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркетплейс Ozon опроверг сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи, сообщила пресс-служба онлайн-ретейлера. По словам представителей компании, информация о закрытии десятков ПВЗ в знак протеста против введения сервисного сбора не соответствует действительности. В настоящее время по различным причинам не работает около 100 пунктов выдачи, а это меньше 0,5% от сети.

Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов, — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас сервисный сбор для начинающих предпринимателей составляет 1 рубль в месяц. Большая сумма будет у малой части ПВЗ, а именно самых высокоприбыльных точек. После введения нового сбора эти пункты также останутся прибыльными, считают в Ozon.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов ранее заявил, что в Госдуме рассматривают законопроект, предусматривающий ограничения для маркетплейсов открывать новые ПВЗ в случае превышения 25% от объема онлайн-продаж за предыдущий финансовый год. Такой подход действует для продуктовых сетей, запрещающим арендовать или выкупать новые площади в населенном пункте, если на них уже приходится от четверти товарооборота.