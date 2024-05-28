В Ozon раскрыли, повлиял ли сбой СДЭК на доставку заказов Ozon: только 0,2% заказов доставляются при помощи СДЭК

Клиенты российского маркетплейса Ozon не сильно пострадали из-за сбоя в работе СДЭК, так как таким способом доставляется только 0,2% заказов, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что, пока работа сервиса не будет налажена, покупатели не смогут выбрать доставку этим перевозчиком.

Всего 0,2% заказов на Ozon доставляется с помощью СДЭК. Мы уже предупредили клиентов и продавцов о проблемах партнера. До восстановления работы наши покупатели не смогут выбрать для доставки этого перевозчика, — пояснили в пресс-службе.

Представители маркетплейса уточнили, что новые заказы переключают на других партнеров. Для тех, чьи товары уже в пути или прибыли в пункты выдачи СДЭК, сроки хранения продлили. В пресс-службе добавили, что продавцы из-за задержек также не пострадают.

Новые заказы уже переключаем на других партнеров. Для товаров, которые находятся в пути или уже приехали в пункты выдачи СДЭК, партнер продлил сроки хранения. Также не будем учитывать задержки в расчете показателей качества продавцов, — заключили в Ozon.

Ранее стало известно, что восстановление работоспособности сервиса доставки грузов СДЭК в России может занять до пяти дней. В данное время специалисты пытаются починить серверы и возобновить работу пунктов выдачи. Клиенты не могут получить заказы на суммы более 400 тысяч рублей.