В отношении бывшего схиигумена Сергия возбуждены уголовные дела

https://static.news.ru/photo/e0340cfa-4999-11eb-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Среднеуральский Женский Монастырь/vk.com

В отношении бывшего схиигумена Сергия (Романова), задержанного в Среднеуральском женском монастыре, возбуждены уголовные дела. Ему предъявлено обвинение в склонении к самоубийству.

Как пояснила его адвокат Светлана Герасимова, схимонах обвиняется по ч. 3 ст. 101.1 УК (о склонении к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 330 УК (самоуправство). Юрист отметила, что Сергия уже отправили в Москву.

Суд в Москве в 14:00 выберет ему меру пресечения, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но 16 июня 2020 года забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Осенью решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Оно было принято после третьего заседания церковного суда в Екатеринбургском епархиальном управлении, на которое Сергий не пришёл.

Как ранее писал NEWS.ru, следователей заинтересовала опубликованная на YouTube запись одной из проповедей Сергия, на которой присутствовали дети. Возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, усмотрел в ролике уполномоченный по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Мороков. Он и обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись.