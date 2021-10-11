Члены ОНК пожаловались в КС на запрет говорить с заключёнными о пытках

Члены общественных наблюдательных комиссий из Москвы и Санкт-Петербурга Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая пожаловались, что сотрудники ФСИН не позволяют им говорить с заключёнными о пытках. Они обратились в Конституционный суд с требованием отменить этот запрет, пишет «Коммерсант».

Правозащитники рассказали , что представители ФСИН прекращали разговор, заявляя, что «предмет беседы не имеет отношения к условиям содержания». Эта формулировка появилась после поправок к закону об ОНК, принятых в 2018 году: норма позволяет прерывать разговор членов комиссии, если речь зашла о «вопросах, не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых в местах принудительного содержания».

Проблему члены ОНК наблюдают в СИЗО «Кресты» и «Лефортово».

Здесь (в Лефортово. — NEWS.ru) предупреждают заранее, что можно беседовать только о содержании в этом изоляторе, а о том, что было до того, нельзя. В таких случаях мы просим заключённого написать письмо и отправить корреспонденцией. Но такие письма сначала смотрит штатный цензор СИЗО, а затем следователь, — рассказал член ОНК Москвы Георгий Иванов.

Правозащитники рассказали, что запрет на разговор о пытках был применён, например, при посещении обвиняемого в приготовлении к теракту Фахраджона Нозимова в «Лефортово» (сейчас он осуждён, но вины не признал). Заключённый попытался рассказать, откуда на его теле синяки, но сотрудник СИЗО прервал разговор. Российские суды всех инстанций отказались признавать это решение неправомерным, защита Нозимова обратилась в ЕСПЧ.

Аналогичная ситуация произошла с правозащитниками в «Крестах» при разговоре с обвиняемым по делу о теракте в петербуржском метро Аброром Азимовым (сейчас он признан виновным). В ходе беседы он рассказал членам ОНК, «как его похитили 4 апреля 2017 года и подвергали пыткам в секретной тюрьме недалеко от Москвы вплоть до формального задержания», но разговор прервали, говорится в жалобе, направленной в КС.

Ранее об истязаниях заключённых в колониях сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.