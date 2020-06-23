В Омске пройдёт конкурс по скоростному копанию могил

https://static.news.ru/photo/3ebdcc4c-b517-11ea-ba2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Омска пройдёт конкурс по скоростному копанию могил, который ранее планировали провести в рамках форума ритуальных услуг «Некрополь-Приморье 2020» во Владивостоке. Об этом в разговоре с журналистами сообщил представитель оргкомитета выставки.

Он отметил, что в Приморье всё же пройдут приуроченные к форуму мероприятия, в частности — дрифт на катафалке.

Как отмечали ранее местные СМИ, региональная форум-выставка пройдёт в Артёме — городе, расположенном вблизи Владивостока. На сайте Necropolis Expo сообщали, что в его рамках состоится конкурс по скоростному копанию могил. Подчёркивается, что у вырытой ямы должна быть определённая глубина, гроб необходимо поместить в могилу с первого раза. По поводу «дрифта» на катафалке было известно, что технические возможности «транспортного средства» продемонстрирует профессиональный пилот. Позднее данную информацию удалили.

Представительница компании «ДВ-Гранит» планирует принять участие в мероприятии. Она рассказала, что проведение соревнования по копанию могил во Владивостоке не утвердили.

Конкурс собирается проводит омская компания. Они перенесли его из Владивостока в Омск, когда там будет следующая ритуальная выставка. Конкурса во Владивостоке не будет. Дрифт на катафалке состоится, — приводит слова женщины РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, учащимся восьмых классов школы при церкви Святого Павла в городе Лестер на территории Великобритании задали написать необычную работу. В своём сочинении ребятам предложили описать собственные похороны.

Перед выполнением задания ребята получили анкеты с вопросами по поводу проведения церемонии. Так, в частности, школьникам предложили выбрать музыку для своих похорон. Кроме того, дети должны были написать, какие цветы они предпочли бы «видеть» на могиле.