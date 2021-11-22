В Омске ФСБ задержала пособника ИГ

В Омске сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Азии за пособничество ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области. Он переводил деньги, осуществляя финансирование организации. Теперь мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.

УФСБ России по Омской области при силовой поддержке управления Росгвардии по Омской области во взаимодействии с УФСБ России по Республике Татарстан и Свердловской области пресечена противоправная деятельность пособника международной террористической организации «Исламское государство» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) жителя Омска, гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, — передаёт заявление УФСБ агентство.

По данным правоохранителей, задержанный установил контакт с вербовщиком ИГ, который убедил его профинансировать деятельность террористов, переведя деньги на банковскую карту. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности». За подобное деяние ему грозит 15 лет.

Сейчас ФСБ проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий и устанавливает все обстоятельства совершения преступления.

Ранее сообщалось об уничтожении в Мурманской области сторонника ИГИЛ, планировавшего теракты на военных объектах региона. Мужчину попытались задержать, когда он доставал самодельную взрывчатку из тайника на окраине Кандалакши. Сторонник террористов оказал вооружённое сопротивление, принявшись стрелять в сотрудников ФСБ. В результате мужчина был ликвидирован.