В КПРФ прокомментировали задержание Рашкина с убитым лосем

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин никогда не увлекался охотой, поэтому его появление на видео с мёртвым лосем для однопартийцев стало сюрпризом, рассказал NEWS.ru источник в окружении главы московского отделения партии. Саратовское СМИ «Регион 64» ранее сообщило, что Рашкина поймали за рулём автомобиля, предположительно, в нетрезвом состоянии, а в машине нашли тушу дикого животного.

Он никогда не был охотником, охотой не увлекался, для нас это стало сюрпризом. Вообще, мы считаем, что это очередная атака на него, подобные вещи носят регулярный характер, — отметил источник.

По словам собеседника, историю в Telegram-каналах уже раздувают недоброжелатели Валерия Рашкина, которые могут быть связаны с руководством Госдумы.

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко, в свою очередь, заявил, что вопросом занимаются юристы и пока комментировать ситуацию рано.

Пока ничего не известно. Какая может быть реакция на опубликование какого-то Telegram-канала Mash? Это сегодняшние кадры, вчерашние? Задержали его? Что ему предъявляют? У нас пока нет информации, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

По данным СМИ, в автомобиле Рашкина ночь с 28 на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области нашли тушу убитого лося. Уточняется, что транспортное средство оформлено на Саратовское областное отделение КПРФ. Сам депутат на месте объяснил, что обнаружил животное в лесу, решил его забрать и разделать.