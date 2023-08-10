В «Одноклассниках» появилась витрина поздравлений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запустила витрину поздравлений. Любой пользователь сможет оставить текстовые пожелания, а также присоединиться к уже опубликованным. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо перейти в раздел «Праздники». Там находится «Витрина поздравлений», где можно также увидеть пожелания друзей или всех пользователей соцсети.

Поздравления можно запланировать заранее. Достаточно настроить отложенную отправку, чтобы оповещение пришло в нужные дату и время. Увидеть пожелание можно не только на открытой витрине, но и в своей ленте. Функция доступна в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS.

Отмечается, что в 2023 году востребованность такой функции в соцсети выросла. Во втором квартале пользователи отправили 11,2 млрд подарков, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новый сервис позволит поздравлять друзей как с крупными праздниками, так и с профессиональными и личными событиями.

«Одноклассники» ранее запустила новый сервис в разделе «Музыка». Теперь пользователи смогут через платформу слушать эфиры отечественных FM-радиостанций. Такая функция будет доступна в десктопной версии, а также в мобильных приложениях iOS и Android.