Пользователи ОК смогут слушать радио через платформу Соцсеть «Одноклассники» запустила раздел с FM-радиостанциями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый сервис в разделе «Музыка». Теперь пользователи смогут через платформу слушать эфиры отечественных FM-радиостанций. Такая функция будет доступна в десктопной версии, а также в мобильных приложениях iOS и Android. Радиостанции будут отдельной витриной в разделе «Музыка» и будут включать федеральные станции.

Чтобы включить эфир радиостанции, необходимо перейти в раздел «Музыка» и выбрать в меню «Радио FM», где представлен список всех доступных радиостанций. Любимые можно добавить в избранное — тогда они будут закреплены в начале. Всего в «Одноклассниках» будет доступно около 50 эфирных федеральных радиостанций.

Радио можно будет слушать без ограничений, а также в фоновом режиме. В будущем планируется, что в соцсети появятся и региональные радиостанции. Таким образом ОК расширяет возможности для потребления аудиоконтента, увеличивая время, которое пользователи проводят в мобильном приложении или на сайте.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее решила помочь блогерам запустить собственные оригинальные шоу. Для этого авторам необходимо придумать, описать и защитить свой проект. Лучшие из них будут бесплатно реализованы на платформе.