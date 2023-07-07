ОК поможет блогерам запустить собственные шоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» поможет блогерам запустить собственные оригинальные шоу. Для этого авторам необходимо придумать, описать и защитить свой проект. Лучшие из них будут бесплатно реализованы на платформе. Директор по контенту ОК Сергей Томилов отметил, что соцсеть постоянно работает над повышением качества контента, опираясь на информацию об увлечениях пользователей.

Теперь мы хотим помочь блогерам на нашей платформе запустить собственные эксклюзивные проекты. Авторы получат возможность поработать с профессиональным продакшеном и избежать ошибок при создании своих шоу. Кроме того, оригинальный контент может заинтересовать рекламодателей, с которыми блогеры смогут поработать в дальнейшем — для новых выпусков шоу или в рамках интеграции в свой регулярный контент в «ОК», — пояснил Томилов.

В реализации проектов авторам поможет команда профессиональных продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента. Для каждого шоу в индивидуальном порядке определят бюджет. Поучаствовать в конкурсе смогут блогеры, у которых есть группа в соцсети на момент подачи заявки. Заявить свой проект можно до 15 августа на сайте.

Отбор идей пройдет в несколько этапов. Жюри будет состоять из представителей ОК и компаний, специализирующихся на создании контента. Автору необходимо объяснить, чем именно их шоу будет интересно пользователям соцсети, а также отразить примерный бюджет. Концепция должна соответствовать одной из 13 популярных тематик хобби. Жюри определит финалистов, которые защитят свои проекты перед экспертами.

Авторы будут вовлечены в создание собственного шоу от этапа проработки сценария до выпуска на платформу. Блогерам также дадут рекомендации, как создавать интересный контент с учетом алгоритмов ОК.

Специалисты социальной сети ранее разработали новые возможности анализа аудитории для групп, авторов, а также СМИ, представленных на площадке. Так, администраторы и модераторы групп с аудиторией больше тысячи человек смогут получить информацию о доле подписчиков, просмотревших контент сообщества за последний месяц.