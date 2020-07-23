В Нижегородской области пенсионер погиб под колёсами своего автомобиля

74-летний мужчина погиб под колёсами собственного внедорожника в Нижегородской области.
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Правоохранительные органы отмечают, что мужчина покинул автомобиль Mitsubishi L200, при этом не приняв никаких мер, чтобы предотвратить произвольное движение транспортного средства.
Как писал NEWS.ru, пятнадцатилетняя девушка погибла в столкновении двух мотоциклов в посёлке Петровский Новосибирской области. Пострадали также два 16-летних подростка, управлявших мотоциклами.
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