Общество

В Нижегородской области пенсионер погиб под колёсами своего автомобиля

18:29, 23 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

74-летний мужчина погиб под колёсами собственного внедорожника в Нижегородской области.

Как сообщил портал «Открытый Нижний» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона, инцидент произошёл в Кстовском районе.

Правоохранительные органы отмечают, что мужчина покинул автомобиль Mitsubishi L200, при этом не приняв никаких мер, чтобы предотвратить произвольное движение транспортного средства.

Как писал NEWS.ru, пятнадцатилетняя девушка погибла в столкновении двух мотоциклов в посёлке Петровский Новосибирской области. Пострадали также два 16-летних подростка, управлявших мотоциклами.

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