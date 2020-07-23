В Нижегородской области пенсионер погиб под колёсами своего автомобиля

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Иск российской компании, которая разрабатывает HR-тесты, Ontarget к Google частично удовлетворил Московский городской суд. При этом инстанция отказала в безвременной блокировке сервиса YouTube на российской территории.

Частично удовлетворить, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса, — приводит решение судьи ТАСС. Кроме того, суд обязал ответчика — компанию Google — прекратить доступ...