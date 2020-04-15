В МВД России рассказали о резком росте количества IT-преступлений

https://static.news.ru/photo/dfb1cf74-729f-11e9-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В России количество преступлений с использованием IT-технологий возросло почти на 84% за год. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Отмечается, что сравнивались показатели за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа, — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве сообщили, что кибермошенничество дало прирост уровня преступности в стране на 4%. При этом по сравнению с мартом 2019 года сократилось количество совершённых убийств и покушений на убийства, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей.

Более того, вопреки опасениям, период самоизоляции в стране не вызвал резкого роста преступности. Согласно статистике, количество преступлений, совершённых на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилование — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики полицейской службы Евросоюза (Европол) подготовили доклад на тему того, как преступники будут действовать во время пандемии коронавируса.