В МВД предупредили о мошенниках под видом переписчиков населения

Министерство внутренних дел предупредило жителей России о мошенниках. Они могут приходить под видом волонтёров всероссийской переписи населения в ближайшие две недели. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря. Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками. Переписчиков легко узнать, отмечается в сообщении. Специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать документы: удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Перепись не проводится на улице или во дворе, — отметили в пресс-службе.

При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется. Они также не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища.

Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. При появившихся сомнениях следует обратиться в правоохранительные органы, звонить по телефонам 102 или 112, либо участковому.

До этого стало известно, что для выполнения задачи в труднодоступных местах собирается экспедиция с разнообразными видами транспорта, вплоть до собачьих упряжек. Переписчиком после обучения может стать любой гражданин РФ старше 18 лет. У каждого будет участок примерно с 550 жителями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вернуть численность населения России к росту по итогам 2024 года.