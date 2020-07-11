В МВД назвали организаторов митинга в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/2369866c-c380-11ea-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

На территории Хабаровска 1 июля прошёл многотысячный митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Руководство регионального УМВД сообщило количестве участников акции и её организаторах.

По оценке силовиков, митинг организовала команда Фургала. Участие в нём, согласно информации силовиков, приняли 12 тысяч человек.

В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек, — сообщается на сайте ведомства.

Акция протеста началась утром на площади Ленина. После этого участники митинга прошли по улице Муравьёва-Апостола до здания управления краевого МВД. Толпа перекрыла улицу Ленина, после чего собралась у крыльца администрации Хабаровского края. Там начались выступления. Собравшиеся заявили о своих требованиях относительно дела Фургала. Они хотят, чтобы губернатора судили не в Москве, а в Хабаровске. Также митингующие говорили, что желают оказать поддержку задержанному политику.

К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали. Люди не хотят подписывать петицию и просто расходиться, предлагают оставаться у здания администрации.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как ранее передавал NEWS.ru, несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала не связаны с партией ЛДПР. Политическая сила отрицает причастность к сегодняшнему митингу.