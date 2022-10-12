В музей-заповедник «Царское Село» поступили десять редких экспонатов

Фото: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Дворцовые интерьеры музея-заповедника «Царское Село» украсят десять редких экспонатов XVIII и XIX веков, сообщает ОТР. Известно, что среди них есть различные предметы мебели, в том числе зеркала и табуреты, а также картина художника Карла фон Штейбена «Прощание с великой княгиней Александрой Николаевной». По словам директора музея-заповедника Ольги Таратыновой, на полотне запечатлена трагическая история дочери Николая I, которая умерла, не достигнув двадцатилетнего возраста.

Это трагическая история девушки Александры Николаевны, дочери Николая I, которая родилась в Царском Селе и скончалась в Царском Селе, еще не достигнув двадцатилетнего возраста. Эта картина посвящена памяти Адини и символизирует скорбящую Россию, — уточнила Таратынова.

Среди поступивших в «Царское Село» новых экспонатов есть зеркала, золоченые рамы которых изготовлены в русских мастерских по английским образцам, стол и полушкаф из ценных пород древесины со звериными лапами вместо ножек. Также коллекция пополнилась двумя имитирующих стволы бамбука табуретами, изготовленными во Франции в 60-х годах XIX века, и часами, украшенными стилизованными растительными побегами, завитками и раковиной.

В 2020 году коллекция «Царского Села» пополнилась ценным историческим экспонатом — деревянным блюдом царя Николая II. Антиквариат был случайно обнаружен любительницей русского искусства из Нидерландов на интернет-аукционе. Женщина рассказала о находке меценату из Тамбова. В результате меценат выкупил лот и подарил музею.