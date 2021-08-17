В Москве задержали маньяка-душителя

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в 20 нападениях на женщин в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщило KP.RU.

Две недели с начала августа неизвестный нападал на женщин в подъездах, душил пакетом, хватал за интимные места и иногда срывал бельё. После нападения 17 августа полицейские задержали мужчину с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 38-летний безработный украинец, ему предъявили обвинение по статье «Покушение на изнасилование».

В ночное время 16 августа, находясь у подъезда дома на Изумрудной улице, обвиняемый применил к 37-летней женщине физическую силу, схватив её за шею, после чего пытался изнасиловать, однако не довёл свой преступный умысел до конца и скрылся, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Всего в России за январь-июнь 2021 года зарегистрировали 1830 изнасилований и покушений на изнасилование. По данным Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры» за 2018 год, лишь 15% пострадавших намерены обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция Новосибирска задержала 22-летнего молодого человека по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков.