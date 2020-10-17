В Москве за сутки скончался ещё 51 пациент с коронавирусом

От COVID-19 в Москве 18 октября скончался ещё 51 пациент с диагностированным коронавирусом, таким образом, общее число умерших в столице достигло 6009 человек.
В целом за минувшую неделю от коронавируса в России скончались 1560 человек, что является самым высоким показателем за время пандемии, следует из данных оперативного штаба.
В Москве скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
17 октября сообщалось о 52 умерших.
Как писал NEWS.ru ранее, за прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 15 099 жителей российских регионов. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 1 399 334 заболевших COVID-19.