В Москве за сутки коронавирусом заразились 659 человек

https://static.news.ru/photo/e741f2ac-bd01-11ea-bf6b-fa163e074e61_660.jpg

Московские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 659 человек. Таким образом, общее число заразившихся достигло 223 530.

Ранее заммэра города Анастасия Ракова сообщила, что в столице вылечился ещё 1591 пациент с COVID-19. По её словам, число излечившихся в столице продолжает расти. Общее количество выздоровевших достигло 154 839.

Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 34 человек. Всего погибли 3904 заразившихся.

В России за сутки зафиксировали 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Из них 2182 человека (32,5%) переносят болезнь без клинических симптомов. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 667 883 заражённых в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в РФ с подтверждённым коронавирусом умерли 9859 человек.

Из российских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 8915 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 437,8 тысячи человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. За полгода с появления первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

В мире за всё время пандемии заразились свыше 10,7 млн человек, более 516 тысяч умерли, свыше 5,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 741 841 человек (умерли 130 147, выздоровели 844 223), на втором Бразилия — 1 496 858 (умерли 61 884, выздоровели 852 816). Россия находится на третьем месте.

Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11). Население королевства в Океании составляет чуть более 7 млн человек.