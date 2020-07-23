В Москве за прошедшие сутки скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8f80ecaa-cd21-11ea-b190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб сообщил о гибели ещё 11 человек с коронавирусом. Общее число погибших достигло 4375 человек.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15,3 млн заболевших коронавирусом. От болезни скончались более 631 тысячи человек. Выздороветь удалось 9,3 млн пациентов. На данный момент первое место по числу заразившихся занимают США. Второе — Бразилия. На третьей строке расположилась Индия. Россия заняла четвёртое место. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

За прошлые сутки в России официально подтвердили коронавирус у 5848 человек.

Как писал NEWS.ru, на территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За прошедшие сутки российские эксперты провели 296 тысяч исследований. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 находятся 267 315 граждан.