В Москве за апрель число умерших от COVID-19 могло дойти до 1561 человека

https://static.news.ru/photo/0ce42ad6-a0ef-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Число жертв коронавирусной инфекции на территории Москвы в апреле может быть скорректировано от 639 пациентов до 1561 человека, сообщили 28 мая представители столичных властей.

При очередном подсчёте сведений от московского оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19 выяснилось, что условный уровень смертности в городе на конец апреля был равен примерно 1,1%. Представители Минздрава Москвы отметили, что новые оценки показали цифры от 1,4% до 2,8%. Всё зависит от выбора методики.

Власти уточнили, что в апреле скончались 636 человек с коронавирусом, а не 639, как сообщалось ранее. К этому числу прибавили все известные случаи, когда наиболее вероятной причиной летального исхода была инфекция. Общее число за апрель увеличилось до 805, ведь в расчёт брались даже сомнительные случаи.

Власти также проанализировали все смерти в Москве в апреле и выявили еще 756 человек, переболевших коронавирусом, но скончавшихся по другим причинам. При использовании этой методики общее число умерших составит 1 561, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы публикуют все данные о смертельных случаях коронавирусной инфекции. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.