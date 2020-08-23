В Москве выявили 625 заразившихся коронавирусом

Московские медики выявили 625 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.
Общее количество заболевших по состоянию на 24 августа составило 257 749 человек.
Помимо этого официально зарегистрировано 10 летальных исходов. С начала ведения учёта умер 4741 пациент.
Вместе с тем, как ранее писал NEWS.ru, за сутки из больниц выписано 863 человека. Таким образом, всего с начала пандемии исцелились 205 649 граждан.
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