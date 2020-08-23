В Москве выявили 625 заразившихся коронавирусом

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Медики выявили 4744 новых случая COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах страны. Среди них 1100 человек переносят болезнь без клинических симптомов.

Всего в России за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа зарегистрировали 961 493 заболевших в 85 регионах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за минувшие 24 часа от COVID-19 умерли...