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В Москве выявили 625 заразившихся коронавирусом

10:35, 24 августа 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские медики выявили 625 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

Общее количество заболевших по состоянию на 24 августа составило 257 749 человек.

Помимо этого официально зарегистрировано 10 летальных исходов. С начала ведения учёта умер 4741 пациент.

Вместе с тем, как ранее писал NEWS.ru, за сутки из больниц выписано 863 человека. Таким образом, всего с начала пандемии исцелились 205 649 граждан.

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