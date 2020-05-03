Волонтёрам могут разрешить посещать животных в приютах

https://static.news.ru/photo/d93d1cb4-8d3f-11ea-a707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Власти Москвы прорабатывают комплекс мер, благодаря которым добровольцы смогут возобновить посещение городских приютов, где содержатся животные, оставшиеся без хозяев. Из-за пандемии коронавируса в конце марта все городские приюты были закрыты для посетителей.

Сложившаяся ситуация показала, что животным не хватает общения с волонтёрами, — сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Он рассказал, что даже в условиях карантина некоторые приюты продолжают искать новых хозяев своим подопечным. Питомца можно выбрать в онлайн-каталоге или на страницах приютов в соцсетях. После этого кураторы проводят собеседование в удалённом режиме, подробнее рассказывают о животном и объясняют, как оформить договор ответственного владения.

Как писал NEWS.ru, ранее Общественная палата Москвы попросила мэра города Сергея Собянина разрешить волонтёрам посещать бездомных животных в специализированных приютах. В обращении к мэру подчёркивается, что многим животным, находящимся в приютах, необходим особый уход, который невозможно обеспечить в создавшихся условиях.

Чтобы помочь животным и при этом не нарушать режим повышенной готовности, общественники предлагают определить регламент посещения для тех волонтёров, у которых уже есть постоянный пропуск, выданный управляющей компанией приюта. Таким лицам предлагается разрешить два раза в неделю посещать приюты с целью передачи лекарств и других жизненно важных для животных вещей.