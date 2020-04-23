Мэра Москвы попросили разрешить волонтёрам посещать приюты для животных

https://static.news.ru/photo/66fd2c74-857a-11ea-9df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественная палата (ОП) Москвы попросила мэра города Сергея Собянина разрешить волонтёрам посещать бездомных животных в специализированных приютах.

Просьба размещена на сайте ОП. В обращении к мэру подчёркивается, что многим животным, находящимся в приютах, необходим особый уход, который невозможно обеспечить в создавшихся условиях.

Чтобы помочь животным и при этом не нарушать режим повышенной готовности, общественники предлагают определить регламент посещения для тех волонтёров, у которых уже есть постоянный пропуск, выданный управляющей компанией приюта. Таким лицам предлагается разрешить два раза в неделю посещать приюты с целью передачи лекарств и других жизненно важных для животных вещей.

Волонтёры при этом будут соблюдать все положенные санитарные нормы и правила и в обязательном порядке будут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу.

Как писал NEWS.ru, в связи с пандемией коронавирусной инфекции московские власти ввели особый режим регистрации для волонтёров в Москве. Жители столицы, которые хотят оказывать помощь, должны зарегистрироваться в ГБУ «Мосволонтёр» и пройти инструктаж и только затем могут получить цифровой пропуск.