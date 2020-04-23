Мэра Москвы попросили разрешить волонтёрам посещать приюты для животных

Общественная палата (ОП) Москвы попросила мэра города Сергея Собянина разрешить волонтёрам посещать бездомных животных в специализированных приютах.
Просьба
Чтобы помочь животным и при этом не нарушать режим повышенной готовности, общественники предлагают определить регламент посещения для тех волонтёров, у которых уже есть постоянный пропуск, выданный управляющей компанией приюта. Таким лицам предлагается разрешить два раза в неделю посещать приюты с целью передачи лекарств и других жизненно важных для животных вещей.
Волонтёры при этом будут соблюдать все положенные санитарные нормы и правила и в обязательном порядке будут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу.
Как писал NEWS.ru, в связи с пандемией коронавирусной инфекции московские власти ввели особый режим регистрации для волонтёров в Москве. Жители столицы, которые хотят оказывать помощь, должны зарегистрироваться в ГБУ «Мосволонтёр» и пройти инструктаж и только затем могут получить цифровой пропуск.
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