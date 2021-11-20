В Москве умерла литературный критик Мариэтта Чудакова

Известный литературный критик, филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова скончалась от последствий COVID-19 в реанимации больницы в Коммунарке. О смерти 84-летней женщины сообщила в воскресенье, 21 ноября, её дочь в своём Facebook-аккаунте.

Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки, — написала Мария Чудакова.

Она добавила, что место и время прощания сообщит позже.

Мариэтта Чудакова не дожила менее двух месяцев до своего 85-летия. Она была доктором филологических наук, специализировалась на исследовании литературы советского периода. Ей принадлежат известные труды о творчестве Евгения Замятина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и других писателей.

Кроме того, Мариэтта Чудакова была известна благодаря своей общественной деятельности. В частности, она писала о политической, общественной жизни России, а также состояла в Комиссии по вопросам помилования при президенте РФ.

Накануне, 20 ноября, в Москве скончался знаменитый актёр Валерий Гаркалин. Народный артист России умер на 68-м году жизни. С начала октября он боролся с коронавирусом. По данным Telegram-каналов, артист скончался от полиорганной недостаточности. В последние дни его состояние резко ухудшилось. На фоне коронавируса у Гаркалина развился пневмоторакс.