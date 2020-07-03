В Москве трудовые мигранты смогут бесплатно пройти тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/edda9662-bd1c-11ea-b22a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трудовые мигранты из Узбекистана получили возможность бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию и в случае необходимости получить медицинскую помощь в Москве и Подмосковье.

Программу поддержки трудовых мигрантов запустили Международный фонд Шодиева совместно с представительством Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Теперь трудовые мигранты из Узбекистана, бывшие в контакте или проживающие с инфицированными коронавирусом, а также имеющие признаки ОРВИ, получили возможность пройти бесплатное тестирование на наличие заболевания и антител к инфекции.

Имеющим отрицательный результат на COVID-19 или положительный на антитела к коронавирусу будет выдаваться официальный медицинский сертификат, позволяющий вернуться к работе. Мигранты с отрицательным результатом, но с симптомами ОРВИ, получили доступ к медобслуживанию и медикаментам. Те, у кого выявлен коронавирус, будут помещаться на карантин и смогут пройти необходимые процедуры в государственных медицинских учреждениях. Состояние заболевших станут отслеживать специалисты на протяжении лечения. Также им будет оказываться необходимая юридическая поддержка. Кроме того, в рамках программы медицинские бригады станут выезжать на объекты, такие как общежития и хостелы, где проживает не менее 15-20 мигрантов.

Международный фонд Шодиева предоставил финансирование для оказания медицинских услуг, приобретения тестовых наборов и медикаментов. Формировать и передавать списки трудовых мигрантов в медучреждения будет представительство агентства.

Нашим приоритетом является помощь мигрантам, нуждающимся в лечении и тестировании. Проект ориентирован на предотвращение дальнейшего распространения инфекции среди соотечественников. Наличие сертификата о результате тестирования очень поможет желающим как можно скорее возобновить трудовую деятельность, — отметил глава представительства Агентства по внешней трудовой миграции Саиднумон Мансуров.

Ранее, как писал NEWS.ru, Агентство стратегических инициатив предложило председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на время пандемии коронавируса приравнять трудоустроенных мигрантов к российским гражданам. Таким образом, уточняется в письме за подписью гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, мигранты смогут получать пособия по безработице и другие выплаты, а также пользоваться иными льготами.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран — Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля июня в России — 667 883 случаев коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 выздоровели (+8915 за последние сутки). Умерли 9859 человек (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице — 223 530 (+659 за последние сутки) заболевших, 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Воронежская область и Иркутская область. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 129 случаев. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.