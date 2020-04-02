В Москве стоматологи будут лечить экстренных пациентом на дому

https://static.news.ru/photo/eda53650-74c1-11ea-8dfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мобильные бригады стоматологов в Москве будут выезжать на дом к людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, а также к пенсионерам и инвалидам для оказания экстренной и неотложной помощи.

Медорганизациями сформированы мобильные врачебно-сестринские бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи на дому маломобильным гражданам, находящимся на изоляции после возвращения из-за рубежа, людям старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, - говорится в сообщении на сайт столичного департамента здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве России не исключили того, что в столице стоматологи будут выезжать на дом к пациентам с коронавирусом, а также к находящимся на самоизоляции, на карантине или с подозрением на инфекцию. Обсуждался вопрос формирования бригад из хирургов и терапевтов.

Сейчас все стоматологии столицы принимают только пациентов с острой болью. Однако руководители учреждений до сих пор не знали, как поступать с инфицированными коронавирусом или находящимися на самоизоляции. Поликлиники предпочитали отказывать людям даже в экстренных случаях.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.