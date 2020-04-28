В Москве скончались ещё 67 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 67 пациентов с коронавирусом скончались.

В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении

Общее число погибших достигло 546.

На сегодняшний день во всём мире выявлено более трёх миллионов человек с коронавирусной инфекцией. От заболевания скончались 208 тысяч. Выздороветь удалось 878 тысячам пациентов. ВОЗ признала пандемией вспышку коронавируса в марте 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50-процентную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.