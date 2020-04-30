В Москве скончались 47 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/44d6ada4-8b16-11ea-b9b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки 47 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

Всего в Москве после заражения коронавирусом умерли 658 человек. За всё время в столице зафиксировано 53 739 заболевших.

Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек. По всему миру зарегистрировано более 3 млн инфицированных. Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.