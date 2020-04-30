Общество

В Москве скончались 47 пациентов с COVID-19

22:07, 30 апреля 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки 47 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

Всего в Москве после заражения коронавирусом умерли 658 человек. За всё время в столице зафиксировано 53 739 заболевших.

Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек. По всему миру зарегистрировано более 3 млн инфицированных. Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.

Как писал NEWS.ru, китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода. Кроме того, больные COVID-19 умирают также от цитокинового шторма — бурного ответа иммунитета на вирус.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях