В Москве сдавать ЕГЭ будут более 80 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/8400436c-b9e9-11ea-8f45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве более 80 тысяч человек подали заявки на участие в едином госэкзамене (ЕГЭ), из них 64 тысячи — это выпускники 2020 года, более 13 тысяч — выпускники прошлых лет.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на правительство столицы, в этом году ЕГЭ смогут сдать только те, кто планирует поступать в вузы.

Основной этап начнётся 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля — русский язык, 10 июля — профильная математика, 13 июля — история и физика, 16 июля — обществознание и химия, 20 июля — биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Устная часть по иностранным языкам пройдёт 22 и 23 июля. Экзамен по базовой математике в этом году проводится не будет.

Вторая волна ЕГЭ пройдёт в августе. 3 августа выпускники смогут сдать экзамены по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа — по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам — 8 августа.

Ранее депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене ЕГЭ. Авторы законопроекта считают, что практика итоговой аттестации школьников по результатам ЕГЭ на протяжении последних десяти лет вызвала снижение общего уровня подготовки обучающихся. Кроме того, российские школьники стали выступать хуже на международных олимпиадах и конкурсах. Помимо этого, ЕГЭ ведёт к стандартизированности мышления и сосредоточенности на узкопрофильном образовании, писал NEWS.ru.