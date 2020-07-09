В Москве с 13 июля отменяется обязательный масочный режим

https://static.news.ru/photo/0ad3f772-c1c8-11ea-bfb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улицах Москвы с 13 июля отменяется масочный режим. Однако ношение масок и перчаток будет обязательным в транспорте, магазинах и других общественных местах, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Также отмечается, что с 13 июля будут сняты ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.

Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок, — сказал Собянин.

Кроме того, власти снимают все ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и других видов деятельности. Соблюдение всех санитарных требований остаётся обязательным.

С 13 июля руководство предприятий сможет вернуть своих сотрудников в офисы, также с этого дня отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений Москвы.

По-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования, — подчеркнул мэр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала россиян, что требование о ношении защитных средств в общественных местах будет действовать и осенью 2020 года.

За прошедшие сутки в российских регионах COVID-19 официально подтвердили у 6 509 человек. За последние 24 часа от инфекции вылечились 8 805 человек, 176 — умерли. По состоянию на 9 июля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей Росси, скончались от инфекции 10 843 человек.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей не забывать о ношении средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, — несмотря на психологическую усталость, писал NEWS.ru.