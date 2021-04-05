В Москве появится «народный каршеринг»

https://static.news.ru/photo/f8a195ee-96ad-11eb-b663-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный департамент транспорта готовится к запуску сервиса аренды автомобилей между физическими лицами. Об этом заявили два источника на рынке автомобильных арендных сервисов.

По их словам, авторы проекта хотят предоставить возможность обладателям автомобилей давать их в аренду другим людям. При этом в нём не предусматривается бесплатных парковок.

Сервис [московских властей] будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок, — заявил собеседник РБК.

Речь идёт о долгосрочной аренде, благодаря чему стоимость услуг в этом сервисе будут ниже. Еще одним отличием от традиционного каршеринга является то, что за состоянием транспортного средства должен будет следить сам пользователь.

Как писал NEWS.ru, ранее специалист Полина Волкова рассказала, что заставить ездить простаивающие автомобили было бы очень хорошо для города, но москвичи пока ещё не готовы сдавать свои личные машины в аренду.

О планах запустить подобный сервис заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявлял ещё 18 сентября 2020 года.