В Москве построят Национальный космический центр высотой 248 метров

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Москомархитектура сообщила о планах возведения Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Высота здания будет достигать 248 метров.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, основной акцент будет сделан на башню, которая будет играть роль архитектурного и смыслового центра комплекса.

У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция — парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину, — цитирует его Lenta.ru.

В планах строителей разместить в башне штаб-квартиру «Роскосмоса». Также на прилегающей к зданию территории будет предусмотрен музей под открытым небом. Он будет доступен не только для сотрудников, но и для москвичей.

NEWS.ru информировал ранее, что вместо многоуровневой парковки на Каширском шоссе в Москве построят ферму. Новое строение займёт площадь в 26 тысяч квадратных метров.