В Москве ожидаются ливни и град

https://static.news.ru/photo/67a6a3c0-b910-11ea-8862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице 28 июня ожидаются ливни с грозой и градом. При этом температура воздуха достигнет 28 градусов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. По его словам, 28 июня на погоду в регионе начнёт оказывать влияние холодный атмосферный фронт, идущий с севера.

В Москве переменная облачность, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, — сообщил Леус.

Как рассказал синоптик, в Москве температура воздуха составит 26–28 градусов тепла, в Московской области — 24–29 градусов. Ожидается сильный ветер с севера до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что постепенное понижение температуры после сильной жары в столице начнётся 28 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.