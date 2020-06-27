В Москве ожидаются ливни и град

В российской столице 28 июня ожидаются ливни с грозой и градом. При этом температура воздуха достигнет 28 градусов.
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В Москве переменная облачность, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град, — сообщил Леус.
Как рассказал синоптик, в Москве температура воздуха составит 26–28 градусов тепла, в Московской области — 24–29 градусов. Ожидается сильный ветер с севера до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал о том, что постепенное понижение температуры после сильной жары в столице начнётся 28 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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