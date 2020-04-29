В Москве от коронавируса скончались ещё 65 пациентов

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что ещё 65 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

По данным оперштаба, за всё время коронавирус унёс жизни 611 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что борьба с распространением коронавируса идёт по «полувоенному сценарию». По его словам, большинство регионов обеспечило 50%-ную готовность к борьбе с эпидемией, это необходимый минимум на сегодняшний день.